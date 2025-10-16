Ричмонд
В Бахчисарайском районе простились с 29-летним солдатом, погибшим в зоне СВО

В Бахчисарайском районе Крыма простились с погибшим в зоне СВО 29-летним рядовым.

Источник: пресс-служба администрации Бахчисарайского района

В среду, 15 октября, в Бахчисарайском районе Крыма простились с 29-летним рядовым Виталием Барсуковым, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации.

Барсуков родился 1 ноября 1995 года в селе Угловое. Он закончил школу, после чего работал на стройках Севастополя. В свободное время крымчанин вместе с родным братом путешествовал по горам. Барсуков увлекался ремонтом машин.

«Виталий был не женат, детей не имел. Дома его ждали мама и невеста Мария», — говорится в сообщении.

Уроженец Бахчисарайского района подписал контракт с Минобороны, и его направили в зону СВО. Боец погиб в ЛНР. С рядовым простились в селе Угловое.