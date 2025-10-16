Уроженец Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО

ИРКУТСК, 16.10. 2025, IrkutskMedia. Уроженец Эхирит-Булагатского района Максим Алсанов погиб в зоне СВО 20 декабря 2024 года. Военнослужащему было 25 лет.
Как сообщил в своем тг-канале (18+) мэр района Геннадий Осодоев, Максим Антонович родился 7 августа 1999 года. Он был старшим из двух сыновей.
Из-за семейных трудностей мальчики оказались в «Харатском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних», откуда их забрали в приемные семьи.
Окончив школу, Максим Алсанов поступил в ИАТ.
Молодой человек подписал контракт и отправился в зону проведения СВО.