«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожены радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина управления и пусковая установка зенитного ракетного комплекса Patriot производства США, нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах», — говорится в сообщение.
Российские военные уничтожили пусковую установку Patriot на Украине
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. ВС РФ уничтожили кабину управления и пусковую установку зенитного ракетного комплекса Patriot, нанесли удары по энергообъектам, питающим предприятия ВПК Украины, сообщило Минобороны РФ.