Войска «Центра» заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, пяти механизированных, аэромобильной, егерской, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Димитров, Котлино, Красноармейск, Новоалександровка, Родинское и Удачное Донецкой Народной Республики.