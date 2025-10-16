Ричмонд
Войска «Центра» заняли более выгодные рубежи и позиции в зоне СВО

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли более 540 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, пяти механизированных, аэромобильной, егерской, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Димитров, Котлино, Красноармейск, Новоалександровка, Родинское и Удачное Донецкой Народной Республики.

«Потери украинских вооруженных формирований составили более 540 военнослужащих, бронетранспортер, три автомобиля и орудие полевой артиллерии», — говорится в сводке министерства.