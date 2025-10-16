Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск «Днепр»

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, трех бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Белогорье, Новоандреевка Запорожской области, Днепровское, Ольговка и Шляховое Херсонской области. Уничтожены до 75 украинских военнослужащих, семь автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.