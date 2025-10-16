Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия войск «Днепр»

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» уничтожили за сутки до 75 военных ВСУ, три станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов, сообщило в четверг Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Днепр” нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады, трех бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Белогорье, Новоандреевка Запорожской области, Днепровское, Ольговка и Шляховое Херсонской области. Уничтожены до 75 украинских военнослужащих, семь автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов», — говорится в сообщении российского военного ведомства.