ВСУ потеряли до 215 военнослужащих в зоне действия «Южной» группировки

«Подразделения “Южной” группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение подразделениям четырех механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Артема, Бересток, Дроновка, Звановка, Иванополье, Константиновка, Плещеевка, Северск и Степановка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Минобороны уточнило, что ВСУ потеряли до 215 военнослужащих, две боевые бронированные машины, включая бронеавтомобиль «MaxxPro» производства США и 10 автомобилей, а также склад боеприпасов и два склада материальных средств.