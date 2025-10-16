Шесть безэкипажных катеров уничтожили в Черном море. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожено шесть безэкипажных катеров ВСУ», — сообщили в ведомстве.
Напомним, угрозу атаки безэкипажных катеров объявили в Туапсинском округе днем 15 октября. Опасность в настоящее время продолжает действовать. Жителей Туапсе и других прибрежных территорий округа попросили оставаться вдали от морской зоны.
«Если вы сейчас находитесь там, покиньте ее», — призвал глава Туапсинского округа Сергей Бойко.