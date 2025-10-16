Ричмонд
Собянин: Москва продолжит оказывать поддержку участникам СВО и их семьям

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Средства на всестороннюю поддержку участников специальной военной операции и членов их семей предусмотрены в бюджете Москвы на 2026−2028 годы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Агентство «Москва»

«Всесторонняя поддержка участников СВО и членов их семей остается приоритетом Москвы. Продолжим полное комплексное сопровождение и предоставление всех возможных услуг как самим бойцам, так и их близким. В том числе: выплаты ежемесячного пособия на ребенка без учета имущественного положения семьи; освобождение от оплаты дошкольных учреждений, секций, кружков, продленки и питания в школах и колледжах, а также от оплаты по договору об образовании при получении среднего профессионального или высшего образования; оказание помощи с устройством в детские сады, школы рядом с домом и, при необходимости, в учреждения социальной защиты», — написал мэр.

Он напомнил, что по всем вопросам участников специальной военной операции и членов их семей ждут в Едином центре поддержки. «В нем можно получить помощь по различным направлениям, включая юридическое и психолого-психотерапевтическое сопровождение, направление на диспансеризацию, содействие в вопросах прохождения реабилитации и протезирования, поддержку в подборе программ обучения и в поиске работы. Все это включили в проект бюджета 2026−2028 годов», — заверил Собянин.

