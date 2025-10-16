Собянин: Москва продолжит оказывать поддержку участникам СВО и их семьям

«Всесторонняя поддержка участников СВО и членов их семей остается приоритетом Москвы. Продолжим полное комплексное сопровождение и предоставление всех возможных услуг как самим бойцам, так и их близким. В том числе: выплаты ежемесячного пособия на ребенка без учета имущественного положения семьи; освобождение от оплаты дошкольных учреждений, секций, кружков, продленки и питания в школах и колледжах, а также от оплаты по договору об образовании при получении среднего профессионального или высшего образования; оказание помощи с устройством в детские сады, школы рядом с домом и, при необходимости, в учреждения социальной защиты», — написал мэр.