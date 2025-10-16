На востоке Воронежской области восстановили электроснабжение после отражения атаки БПЛА в соседнем регионе, сообщили в облправительстве.
Без света оставались несколько населенных пунктов. Как отметили власти, электричество полностью вернули к 9:20 16 октября.
Напомним, минувшей ночью над Воронежской областью ликвидировали четыре БПЛА самолетного типа. Подробности рассказываем здесь.
