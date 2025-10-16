Ричмонд
Главное из брифинга Минобороны 16 октября 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 16 октября на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ нанесли удар по объектам газовой инфраструктуры Украины

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными БПЛА по объектам газовой энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сообщает Минобороны РФ.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» продвигается в Сумской и Харьковской областях

Бойцы «Северной» группировки нанесли удар трем бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах четырех населенных пунктов Сумской области. Также «Север» атаковал две бригады ВСУ в районе населенных пунктов Волчанск и Вильча Харьковской области.

Потери ВСУ за сутки составили: порядка 235 военнослужащих, боевая бронированная машина, 17 автомобилей, три 155-мм самоходные артиллерийские установки, станция РЭБ и четыре склада материальных средств.

Группировка «Запад» перешла на выгодные рубежи

Военнослужащие «Западной» группировки в течение суток атаковали четыре украинские бригады в районах населенных пунктов Купянск, Куриловка, Петровка, Садовое Харьковской области, Дробышево, Красный Лиман и Новоселовка ДНР.

Потери противника в живой силе превысили 230 человек. Также ВС РФ уничтожили три боевые бронированные машины, 24 автомобиля, три артиллерийских орудия, боевую машину РСЗО «Град», 10 станций РЭБ и девять складов боеприпасов.

Группировка «Юг» улучшила положение по переднему краю

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах девяти населенных пунктов ДНР.

Потери ВСУ в живой силе превысили 215 человек. Также противник лишился двух боевых бронированных машин, 10 автомобилей, склада боеприпасов и двух складов материальных средств.

Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 540 человек

Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение 12 бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Димитров, Котлино, Красноармейск, Новоалександровка, Родинское и Удачное ДНР.

«Потери украинских вооруженных формирований составили более 540 военнослужащих, бронетранспортер, три автомобиля и орудие полевой артиллерии», — сообщает Минобороны РФ.

«Восток» продавил линию обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам и двум штурмовым полкам в районах населенных пунктов Алексеевка, Приволье Днепропетровской области, Красногорское, Полтавка и Червоное Запорожской области.

Противник за сутки лишился до 375 военнослужащих, восьми боевых бронированных машин, 15 автомобилей, семи артиллерийских орудий, пусковой установки РСЗО RAK-SA-12 и станции РЭБ.

«Днепр» атакует ВСУ в Херсонской и Запорожской областях

Бойцы «Днепра» атаковали семь бригад противника в районах населенных пунктов Белогорье, Новоандреевка Запорожской области, Днепровское, Ольговка и Шляховое Херсонской области.

Потери ВСУ в зоне действия «Днепра» за сутки: порядка 75 боевиков, семь автомобилей, три станции РЭБ и два склада боеприпасов.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России в течение суток нанесли удары по радиолокационной станции AN/MPQ-65, кабине управления и пусковой установке зенитного ракетного комплекса «Patriot», объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • шесть управляемых авиационных бомб;
  • реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS;
  • 278 БПЛА самолетного типа.

