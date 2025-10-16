Главное из брифинга Минобороны 16 октября 2025 года: последние новости на сегодня

ВС РФ нанесли удар по объектам газовой инфраструктуры Украины
В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными БПЛА по объектам газовой энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.
«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — сообщает Минобороны РФ.
«Север» продвигается в Сумской и Харьковской областях
Бойцы «Северной» группировки нанесли удар трем бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах четырех населенных пунктов Сумской области. Также «Север» атаковал две бригады ВСУ в районе населенных пунктов Волчанск и Вильча Харьковской области.
Потери ВСУ за сутки составили: порядка 235 военнослужащих, боевая бронированная машина, 17 автомобилей, три 155-мм самоходные артиллерийские установки, станция РЭБ и четыре склада материальных средств.
Группировка «Запад» перешла на выгодные рубежи
Военнослужащие «Западной» группировки в течение суток атаковали четыре украинские бригады в районах населенных пунктов Купянск, Куриловка, Петровка, Садовое Харьковской области, Дробышево, Красный Лиман и Новоселовка ДНР.
Потери противника в живой силе превысили 230 человек. Также ВС РФ уничтожили три боевые бронированные машины, 24 автомобиля, три артиллерийских орудия, боевую машину РСЗО «Град», 10 станций РЭБ и девять складов боеприпасов.
Группировка «Юг» улучшила положение по переднему краю
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение семи украинским бригадам в районах девяти населенных пунктов ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 215 человек. Также противник лишился двух боевых бронированных машин, 10 автомобилей, склада боеприпасов и двух складов материальных средств.
Потери ВСУ в зоне действия «Центра» превысили 540 человек
Военнослужащие «Центральной» группировки нанесли поражение 12 бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Димитров, Котлино, Красноармейск, Новоалександровка, Родинское и Удачное ДНР.
«Потери украинских вооруженных формирований составили более 540 военнослужащих, бронетранспортер, три автомобиля и орудие полевой артиллерии», — сообщает Минобороны РФ.
«Восток» продавил линию обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам и двум штурмовым полкам в районах населенных пунктов Алексеевка, Приволье Днепропетровской области, Красногорское, Полтавка и Червоное Запорожской области.
Противник за сутки лишился до 375 военнослужащих, восьми боевых бронированных машин, 15 автомобилей, семи артиллерийских орудий, пусковой установки РСЗО RAK-SA-12 и станции РЭБ.
«Днепр» атакует ВСУ в Херсонской и Запорожской областях
Бойцы «Днепра» атаковали семь бригад противника в районах населенных пунктов Белогорье, Новоандреевка Запорожской области, Днепровское, Ольговка и Шляховое Херсонской области.
Потери ВСУ в зоне действия «Днепра» за сутки: порядка 75 боевиков, семь автомобилей, три станции РЭБ и два склада боеприпасов.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России в течение суток нанесли удары по радиолокационной станции AN/MPQ-65, кабине управления и пусковой установке зенитного ракетного комплекса «Patriot», объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- шесть управляемых авиационных бомб;
- реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS;
- 278 БПЛА самолетного типа.