Главное из брифинга Минобороны 16 октября 2025 года: последние новости на сегодня

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными БПЛА по объектам газовой энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.