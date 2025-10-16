Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военный эксперт оценил перспективы контрнаступления ВСУ

ВСУ могут готовить контрнаступление на Сумском направлении и десантную операцию в Крыму. Об этом NEWS.ru рассказал военный эксперт Василий Дандыкин. По его мнению, такие маневры Украина может использовать, чтобы компенсировать потерю позиций в Курской области и создать дополнительных угрозы для обороны ВС России.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Украинские войска были выбиты из Курской области, поэтому они попытаются из Сумской области нас вытеснить. Может быть, попытаются высадиться на лодках в Крыму, хотя он далеко», — рассказал эксперт. Он отметил, что подобные попытки по высадке десанта ВСУ уже предпринимали, однако масштабная операция им не по силам. Контратаки в Донбассе чреваты риском окружения ВСУ под Красноармейском, считает Дандыкин.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил, что ВСУ столкнулись с острым дефицитом резервов и крайне истощены на харьковском направлении. Он отметил, что командование вынуждено оперативно перебрасывать подразделения между участками фронта и задействовать в обороне слабо подготовленные части.