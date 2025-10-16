Военный эксперт оценил перспективы контрнаступления ВСУ

«Украинские войска были выбиты из Курской области, поэтому они попытаются из Сумской области нас вытеснить. Может быть, попытаются высадиться на лодках в Крыму, хотя он далеко», — рассказал эксперт. Он отметил, что подобные попытки по высадке десанта ВСУ уже предпринимали, однако масштабная операция им не по силам. Контратаки в Донбассе чреваты риском окружения ВСУ под Красноармейском, считает Дандыкин.
Ранее замглавы военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил, что ВСУ столкнулись с острым дефицитом резервов и крайне истощены на харьковском направлении. Он отметил, что командование вынуждено оперативно перебрасывать подразделения между участками фронта и задействовать в обороне слабо подготовленные части.