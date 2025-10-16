Без газа и отопления осталась часть Борисоглебска после атаки ВСУ на соседний регион

Ранее мы сообщали, что в результате удара ВСУ несколько населенных пунктов Воронежской области временно остались без электроснабжения, что в том числе привело к остановке работы котельных. Хотя энергоснабжение уже восстановлено, некоторые тепловые станции автоматически не запустились.