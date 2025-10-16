Ричмонд
За три часа над Крымом сбили четыре беспилотника

Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника над Крымом за три часа 16 октября.

Источник: Комсомольская правда

В четверг, 16 октября, за три часа средства противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника над Крымом. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Киевский режим пытался атаковать нашу страну в период с 11.00 до двух часов дня.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Как уточнили в оборонном ведомстве, четыре дрона нейтрализовали над Крымом. Кроме того, три БПЛА уничтожили над Курской областью, еще два — над Белгородской.

