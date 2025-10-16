MWM: Су-35 опережают мировых конкурентов по сбитым в воздухе самолетам противника со времен окончания холодной войны

Издание сообщает со ссылкой на комментарии «Ростеха», что Су-35 эффективно «выслеживает» вражеские цели и пользуется спросом в российских войсках. MWM отмечает, что залогом боевых успехов Су-35 являются передовая авионика, вооружение, а также его высокая маневренность.
Заметные результаты российские Су-35 показали в первые дни боевых действий на Украине: 5 марта 2022 года они сбили четыре украинских истребителя Су-27 в районе Житомира. В дальнейшем Су-35 сбили еще несколько самолетов противника, включая истребители Су-27, МиГ-29, ударные истребители Су-24 М, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8, а также множество БПЛА разных типов.
Известно, что парк Су-35 не понес никаких потерь в воздушных боях, хотя за три с половиной года боевых действий украинские средства ПВО сбили как минимум три самолета, пишет MWM.
Хотя Су-35 разрабатывался преимущественно как истребитель для завоевания превосходства в воздухе, он может выполнять дополнительные задачи, включая подавление средств ПВО противника, говорится в статье.
В мае гендиректор «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК) Вадим Бадеха сообщил, что идет расширение производства Су-35 как для пополнения парка самолетов России, так и для удовлетворения новых крупных зарубежных заказов. Стало известно, что с начала года заказы на Су-35 оформили Алжир, Иран и Эфиопия.
В конце июля было подтверждено, что Су-35 оснащен ракетой класса «воздух-воздух» с радиолокационным наведением Р-77М.
Но издание отмечает, что Су-35 несколько уступает таким зарубежным конкурентам, как китайские самолеты J-16, J-35 и J-20 и американский F-35. По мнению MWM, радар Су-35 менее сложен, в конструкции самолета используется меньше композитных материалов, а каналы передачи данных и вооружение в пределах прямой видимости далеки от передовых. Тем не менее Россия в значительной степени компенсирует это, используя Су-35 в качестве вспомогательного средства наряду с сетями наземных систем противовоздушной обороны, говорится в статье.