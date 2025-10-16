MWM: Су-35 опережают мировых конкурентов по сбитым в воздухе самолетам противника со времен окончания холодной войны

Но издание отмечает, что Су-35 несколько уступает таким зарубежным конкурентам, как китайские самолеты J-16, J-35 и J-20 и американский F-35. По мнению MWM, радар Су-35 менее сложен, в конструкции самолета используется меньше композитных материалов, а каналы передачи данных и вооружение в пределах прямой видимости далеки от передовых. Тем не менее Россия в значительной степени компенсирует это, используя Су-35 в качестве вспомогательного средства наряду с сетями наземных систем противовоздушной обороны, говорится в статье.