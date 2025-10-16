Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

По всей Украине экстренно отключили свет: детали

Минэнерго Украины объявило об экстренном отключении света по всей стране.

По всей Украине 16 октября введены экстренные отключения электроэнергии, за исключением Черниговской области, где применяются графики отключений, информирует Министерство энергетики Украины. Об этом сообщает издание «Страна».

Кроме того, 17 октября с 7:00 до 22:00 на всей территории страны будут действовать графики отключений для промышленных потребителей.

Напомним, что после первой недели октября 2025 года глава киевского режима Зеленский хвастливо заявлял, будто бы «устроит блэкаут» в Москве. Потом, видимо, осознал что уж совсем заврался, и «снизил планку» до Белгорода и Курска.

Потом, правда, блэкаут настал в Киеве. И с тех пор света на Украине нет практически постоянно — в большинстве регионов действуют веерные отключения, а теперь и вовсе объявлено о полном отключении повсеместно, кроме Черниговщины.

Ранее KP.RU сообщил, что в Киеве на фоне блэкаута случился транспортный коллапс, а горожане резко взвинтили цены на такси.