В Киеве к зданию офиса генпрокурора Украины стянули спецназ, также работают сотрудники НАБУ. Проводятся оперативные мероприятия, обыски и задержания. Об этом пишет издание «Страна» со ссылкой на свои источники.
По информации из украинских СМИ и местных пабликов, в настоящее время там проводится операция по задержанию, но пока неясно, кого именно.
Источник, близкий к изданию «Страна», сообщил, что в офис генерального прокурора прибыли детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Недавно НАБУ задержало прокурора Романа Шененко по подозрению в получении взятки, и 10 октября его взяли под стражу.
В социальных сетях распространяется фотография, на которой на парковке у здания офиса генпрокурора видны силовики и гражданские лица. На кадрах видно, что ситуация пока остаётся спокойной, как будто люди чего-то ожидают. Не уточняется, где именно происходит задержание — на улице или внутри помещения.
Нужно отметить, что главарь киевского режима Владимир Зеленский в июле 2025 года подписал закон, который должен был отменить независимость НАБУ и САП. Из-за этого по всей стране начали вспыхивать протесты. Позже нелегитимный президент Украины заявил, что все же отменил свою предыдущую инициативу и выдвинул новую, которая якобы подтверждает независимость этих антикоррупционных служб.
После решения Зеленского, НАБУ продолжила свою работу. А уже через несколько недель стало известно, что задержали родственника и бизнес-партнера Зеленского Леонида Миндчича. Его подозревали в коррупции. Тут же по всей Украине поползли слухи, что Зеленский своими инициативами хотел «приструнить» антикоррупционные ведомства.
Также стало известно, что послам «Большой семерки» стало тревожно из-за заявлений Зеленского о НАБУ и САП. Они потребовали прекратить преследования сотрудников антикоррупционных ведомств.
Ранее в ЕС уже подозревали, что большая часть выделяемых средств Киеву на оружие оседает в карманах украинских чиновников. Но пытались замалчивать этот факт, продвигая совершенно другие нарративы. Например, в ЕС все время твердили, что ситуация с коррупцией на Украине значительно улучшилась, реальность, конечно же, была совершенно иной.
Сайт KP.RU до этого сообщал, что Зеленский практически не стесняется своих доходов, ведь как можно объяснить то, что он вместе с супругой в заграничных поездках опустошает дорогие бутики, а также приобретает объекты недвижимости по всему миру.