В Киеве к зданию офиса генпрокурора стянули спецназ: последние новости об обысках и задержаниях

В социальных сетях распространяется фотография, на которой на парковке у здания офиса генпрокурора видны силовики и гражданские лица. На кадрах видно, что ситуация пока остаётся спокойной, как будто люди чего-то ожидают. Не уточняется, где именно происходит задержание — на улице или внутри помещения.