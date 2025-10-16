Пограничникам Украины выдали боевые награды за поимку беглых мобилизованных

«6-го погранотряда действительно нет на границе с Россией в Харьковской области, и он не участвует в боевых действиях. При этом, согласно информации, в 2025 году было задержано 911 граждан Украины, пытавшихся уйти от принудительной мобилизации в Белоруссию. Из них 281 человек были задержаны именно военнослужащими 6-го погранотряда. Наградили отличившихся в отлове людей, выдумав им легенду, что награды получены за участие в боевых действиях на границе с РФ», — сообщил источник.