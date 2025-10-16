ВСУ атаковали Курскую область: последствия преступных ударов киевского режима

ВСУ атаковали Курскую область с помощью дронов. О последствиях преступных ударов киевского режима рассказал губернатор Курской области Александр Хинштейн. Он отметил, что ВСУ старались попасть по энергетической инфраструктуре региона.
По словам главы региона, под ударом оказались подстанции в городе Рыльск и слободе Белая.
«Сегодня вечером ВСУ ударили по подстанции в городе Рыльске. Часть города и пригород на время остались без электричества. Также в результате атаки повреждена стена и одно окно соседнего дома. Перебита газовая труба», — написал Хинштейн в Telegram-канале.
Оперативные службы делают всё, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии в городе. К настоящему моменту последствия преступных ударов практически устранены, свет в жилые дома дали.
Нужно отметить, что киевский режим выбирает целью для своих ударов объекты гражданской инфраструктуры. Терпя поражение на поле боя, ВСУ стараются оторваться на мирных жителях приграничных регионов.