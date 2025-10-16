ВСУ атаковали Курскую область: последствия преступных ударов киевского режима

«Сегодня вечером ВСУ ударили по подстанции в городе Рыльске. Часть города и пригород на время остались без электричества. Также в результате атаки повреждена стена и одно окно соседнего дома. Перебита газовая труба», — написал Хинштейн в Telegram-канале.