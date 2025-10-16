В четверг, 16 октября, в зоне боевых действий погиб военный корреспондент РИА Новости Иван Зуев. Он выполнял свои профессиональные обязанности на территории Запорожской области. Боевики ВСУ выбрали военкора целью и нанесли удар. Нацистский режим нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского ответит за убийство журналиста. Так заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в Telegram-канале.