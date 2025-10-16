Ричмонд
МО: За три часа над российскими регионам уничтожены 23 украинских БПЛА

Российские силы ПВО отразили атаку украинских дронов на ряд регионов РФ.

Источник: Комсомольская правда

Украинские военные попытались атаковать объекты на территории четырёх российских регионов вечером в среду 16 октября. Силы противовоздушной обороны РФ отразили попытку атаки, информирует Минобороны.

Сообщается, что атаке подверглись Курская, Воронежская и Брянская области, а также Республика Крым.

«В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в релизе оборонного ведомства.

В Минобороны уточнили, что самой массированной атаке подверглась Курская область, здесь ликвидированы 11 дронов. По пять беспилотников ВСУ обезврежены над Воронежской и Брянской областями, ещё два — над территорией Республики Крым.

В тот же день с 11.00 до 14.00 в Курской области были уничтожены три украинских беспилотника самолетного типа.

Также сообщалось, что в ночь на 13 октября украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Крыму, в Феодосии. Из-за этого произошло возгорание, пострадавших нет.

Как бойцы противовоздушной обороны пресекли попытки противника нанести удары по объектам на территории Белгородской области в ночь на 16 октября, читайте здесь на KP.RU.

