МО: За три часа над российскими регионам уничтожены 23 украинских БПЛА

Украинские военные попытались атаковать объекты на территории четырёх российских регионов вечером в среду 16 октября. Силы противовоздушной обороны РФ отразили попытку атаки, информирует Минобороны.
Сообщается, что атаке подверглись Курская, Воронежская и Брянская области, а также Республика Крым.
«В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — сказано в релизе оборонного ведомства.
В Минобороны уточнили, что самой массированной атаке подверглась Курская область, здесь ликвидированы 11 дронов. По пять беспилотников ВСУ обезврежены над Воронежской и Брянской областями, ещё два — над территорией Республики Крым.
В тот же день с 11.00 до 14.00 в Курской области были уничтожены три украинских беспилотника самолетного типа.
Также сообщалось, что в ночь на 13 октября украинский беспилотник атаковал нефтебазу в Крыму, в Феодосии. Из-за этого произошло возгорание, пострадавших нет.
