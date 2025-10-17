Трамп после разговора с Путиным: Третьей мировой войны из-за Украины не будет

Мировому сообществу удалось избежать начала третьей мировой войны, несмотря на то, что украинский конфликт мог стать катализатором её развязывания, заявил президент США Дональд Трамп. К такому выводу американский лидер пришёл после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Мне кажется, это могло привести к третьей мировой войне. Этого не случится. Но могло бы», — сказал Трамп во время общения с журналистами в Белом доме, говоря об украинском конфликте.
При этом Трамп подчеркнул, что ситуация на Украине не касается США и выразил уверенность, что выстроенные между ним и российским лидером отношения будут способствовать быстрому урегулированию ситуации.
Напомним, в четверг вечером состоялся исторический телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Беседа состоялась по инициативе российской стороны и длилась два с половиной часа.
Отдельное внимание в ходе телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа было уделено вопросам украинского конфликта.
После этого Трамп назвал разговор с Путиным «очень хорошим» и заявил, что в течение двух недель может состояться встреча двух лидеров. Возможным местом её проведения названа Венгрия.