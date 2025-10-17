Ричмонд
Родителям участника СВО в Калининградской области забетонировали дорожку

В Калининградской области подрядная организация выполнила работы по бетонированию дорожки к дому родителей участника специальной военной операции. Как сообщили в администрации, оба родителя являются инвалидами, причём один из них передвигается на инвалидной коляске.

Источник: Администрация Зеленоградского городского округа

Стоимость выполненных работ составила 300 тысяч рублей. Финансирование обеспечил фонд «Зеленоградск — Родина Буратино», средства в который регулярно перечисляют неравнодушные граждане.

В том числе сотрудники администрации поддерживают инициативу, направляя в фонд однодневный заработок каждый квартал. Очередной взнос, позволивший оплатить ремонт, поступил в начале октября.

Благодаря этой помощи к дому семьи участника СВО теперь ведёт удобная и безопасная дорожка, что значительно облегчило их повседневное передвижение.