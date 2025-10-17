Родителям участника СВО в Калининградской области забетонировали дорожку

Стоимость выполненных работ составила 300 тысяч рублей. Финансирование обеспечил фонд «Зеленоградск — Родина Буратино», средства в который регулярно перечисляют неравнодушные граждане.
В том числе сотрудники администрации поддерживают инициативу, направляя в фонд однодневный заработок каждый квартал. Очередной взнос, позволивший оплатить ремонт, поступил в начале октября.
Благодаря этой помощи к дому семьи участника СВО теперь ведёт удобная и безопасная дорожка, что значительно облегчило их повседневное передвижение.