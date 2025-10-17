Власти Иркутской области заявили о фейке про снижение выплат на СВО

Мошенники распространили фальшивое сообщение с поддельным изображением официального сайта. Об этом irk.aif.ru сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
В этом сообщении говорилось, что единовременная денежная выплата для военнослужащих-контрактников уменьшается с 1 миллиона до 400 тысяч рублей. В качестве причины лжецы указали нехватку денег в областном бюджете. Источник дезинформации и лица, распространившие поддельный документ, остаются неустановленными.
Однако власти Иркутской области официально заявили, что эта информация является ложной. Все обещанные выплаты военнослужащим и их семьям будут сохранены в полном объеме.