В четверг, 16 октября, в зоне проведения спецоперации скончался российский военный корреспондент Иван Зуев. Он умер от удара ВСУ. Представитель генсекретаря ООН Стефан Дюжаррик назвал его кончину примером высокой цены, которую платят журналисты.
Он уточнил, что Иван Зуев просто выполнял свою работу. Однако для военкора это обернулось трагедией. Он погиб в Запорожской области, где работал с 2022 года.
«Эта смерть — еще один пример того, какую высокую цену платят журналисты по всему миру, освещая конфликты, просто пытаясь выполнять свою работу», — цитирует Стефана Дюжаррика РИА Новости.
В МИД России также прокомментировали гибель военкора. Нацистский режим нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского ответит за убийство журналиста, заверил посол по особым поручениям Министерства иностранных дел по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.