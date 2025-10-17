Жительница Новопавловки в ДНР указала ВС РФ на позиции ВСУ

Российские бойцы освободили Новопавловку в Донецкой Народной Республике. Украинские военные оказывали сопротивление, однако не смогли долго удерживать позиции. Во время штурма одна из жительниц Новопавловки указала ВС РФ на местоположение боевиков. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на замкомандира штурмового батальона 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады «Центра» Александра Дроботова.
Боец рассказал, как российские военные подошли к пожилой женщине и спросили, где находится противник. Она, соблюдая осторожность, незаметно помогла штурмовикам.
«Она говорит, что их здесь нет. И жестом указала направление, где находятся военные ВСУ», — поделился Александр Дроботов.
Освобождение Новопавловки позволило ВС РФ отрезать ВСУ от возможных для наступления дорог. Осталась только одна, однако и она находится под огневым контролем российской стороны.