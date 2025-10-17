Жительница Новопавловки в ДНР указала ВС РФ на позиции ВСУ

Российские бойцы освободили Новопавловку в Донецкой Народной Республике. Украинские военные оказывали сопротивление, однако не смогли долго удерживать позиции. Во время штурма одна из жительниц Новопавловки указала ВС РФ на местоположение боевиков. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на замкомандира штурмового батальона 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады «Центра» Александра Дроботова.