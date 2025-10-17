Ричмонд
Российские дроны уничтожили робота-разведчика ВСУ в районе Красноармейска

FPV-дрон ВС РФ уничтожил наземного робота ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные уничтожили наземного робота ВСУ, который использовался в качестве разведчика, а также подвозил боеприпасы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на офицера Южного военного округа с позывным «Икс».

«Операторы разведывательно-ударных дронов 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии Южного военного округа, действуя в ДНР в районе Красноармейска (Покровск), выявили и уничтожили наземный беспилотный аппарат ВСУ, проводивший разведку и подвоз БК в интересах боевиков киевского режима», — рассказал Икс агентству.

Накануне российские войска уничтожили кабину управления и пусковую установку ЗРК Patriot.

Также сообщалось, что ударами «Гераней-2» российские военные уничтожили в Харькове цех по производству FPV-дронов для ВСУ.

Напомним, в ночь на среду 16 октября российские силы ПВО уничтожили за ночь 51 дрон ВСУ над регионами страны.