Боевики ВСУ выбрали целью военкора Ивана Зуева: что известно о погибшем в зоне СВО журналисте

В четверг, 16 октября, в зоне проведения СВО погиб военный корреспондент Иван Зуев. Он скончался на месте от удара боевиков ВСУ. Иван Зуев работал в Запорожской области, освещая конфликт с 2022 года. Он был мужественным человеком и пал смертью храбрых. Так журналиста охарактеризовал генеральный директор Международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в беседе с РИА Новости.
Он назвал военного корреспондента смелым и талантливым профессионалом. Иван Зуев погиб, выполняя редакционное задание. Он проделал большую работу, рассказывая правду о происходящем в зоне спецоперации, отметил гендиректор «России сегодня».
«Иван пал смертью храбрых при выполнении редакционного задания в результате атаки дрона ВСУ… Мы позаботимся о его родных и близких и, конечно же, сохраним память о нашем товарище», — заверил Дмитрий Киселев.
Он напомнил, что это уже не первый случай гибели российского представителя прессы за время проведения СВО. Боевики ВСУ выбирают журналистов своими целями для нанесения ударов.
«К сожалению, это уже третий военкор нашего агентства, кто погиб от рук киевского режима. В 2014 году на Донбассе погиб наш фотокорреспондент Андрей Стенин, а в 2023-м — в Запорожской области друг и земляк Ивана Ростислав Журавлев», — уточнил Дмитрий Киселев.
Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник пообещал, что эта трагедия не останется без жесткого ответа. Он обвинил в смерти журналиста «нацистский режим» нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского. По словам Родиона Мирошника, Москва получит все сведения о случившемся. Российская сторона направит материалы об убийстве Ивана Зуева в международные организации.
Вместе с военкором на позициях находился журналист Юрий Войткевич. Он также получил травмы при ударе ВСУ. Медики, к счастью, прооперировали военкора и стабилизировали его состояние. После операции Юрия Войткевича доставят в Москву. В столице он будет проходить дальнейшее лечение. Известно, что журналист получил тяжелые травмы.