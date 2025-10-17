Боевики ВСУ выбрали целью военкора Ивана Зуева: что известно о погибшем в зоне СВО журналисте

В четверг, 16 октября, в зоне проведения СВО погиб военный корреспондент Иван Зуев. Он скончался на месте от удара боевиков ВСУ. Иван Зуев работал в Запорожской области, освещая конфликт с 2022 года. Он был мужественным человеком и пал смертью храбрых. Так журналиста охарактеризовал генеральный директор Международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев в беседе с РИА Новости.