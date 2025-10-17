Ричмонд
Операторы беспилотников сорвали ротацию подразделений ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Операторы ударных беспилотников группировки войск «Восток» сорвали переброску живой силы ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«Операторы ударных беспилотников группировки войск “Восток” выявили маршруты переброски живой силы и техники противника в лесополосах вблизи населенного пункта Успеновка Запорожской области. После уточнения координат было принято решение на оперативное огневое поражение. В результате точечных ударов расчеты беспилотников уничтожили несколько пикапов с живой силой националистов, сорвав попытку ротации на линии боевого соприкосновения», — информировали в ведомстве.

Кроме того, были уничтожены танк и автомобиль с буксируемой гаубицей вместе с расчетом — удар нанесен барражирующим боеприпасом «Ланцет».