Операторы беспилотников сорвали ротацию подразделений ВСУ в Запорожской области

«Операторы ударных беспилотников группировки войск “Восток” выявили маршруты переброски живой силы и техники противника в лесополосах вблизи населенного пункта Успеновка Запорожской области. После уточнения координат было принято решение на оперативное огневое поражение. В результате точечных ударов расчеты беспилотников уничтожили несколько пикапов с живой силой националистов, сорвав попытку ротации на линии боевого соприкосновения», — информировали в ведомстве.