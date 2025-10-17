Группировка «Запад» уничтожила 40 пунктов управления БПЛА ВСУ за сутки

«Вскрыты и уничтожены… 40 пунктов управления беспилотной авиацией, три терминала спутниковой связи Starlink», — сказал Бигма в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.
Кроме того, по его словам, группировка уничтожила шесть украинских миномётов и шесть робототехнических комплексов.
«Расчётами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе три управляемые авиационные бомбы, 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, 35 тяжёлых квадрокоптеров», — добавил Бигма.
Как сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Алексей Яковлев, эта группировка уничтожила шесть станций Starlink и девять пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ.