Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группировка «Запад» уничтожила 40 пунктов управления БПЛА ВСУ за сутки

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Военнослужащие группировки войск «Запад» за сутки вскрыли и уничтожили 40 пунктов управления беспилотниками ВСУ и три терминала спутниковой связи Starlink, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма.

Источник: © РИА Новости

«Вскрыты и уничтожены… 40 пунктов управления беспилотной авиацией, три терминала спутниковой связи Starlink», — сказал Бигма в видеоролике, опубликованном Минобороны РФ.

Кроме того, по его словам, группировка уничтожила шесть украинских миномётов и шесть робототехнических комплексов.

«Расчётами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе три управляемые авиационные бомбы, 32 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, 35 тяжёлых квадрокоптеров», — добавил Бигма.

Как сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Алексей Яковлев, эта группировка уничтожила шесть станций Starlink и девять пунктов управления беспилотной авиацией ВСУ.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше