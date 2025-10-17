Ричмонд
В Жигаловском районе проводили в последний путь бойца СВО Ивана Краснова

Военнослужащему было 39 лет.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Жигаловском районе 16 октября 2025 года состоялась церемония прощания с бойцом специальной военной операции Иваном Красновым. Об этом КП-Иркутск сообщили в районной администрации.

Военнослужащий родился в Черемхове, после вместе с родителями перебрался в Жигалово, а еще позднее в село Знаменка. С раннего детства он помогал во всем отцу и матери, вел домашнее хозяйство, увлекался рыбалкой и охотой, ходил в лес по грибы и ягоды.

— После окончания девяти классов местной школы Иван Владимирович получил специальность водителя. В 2003 году его призвали на службу в армию. После он остался жить в Братске, где познакомился со своей будущей женой. В 2011 году у них родилась дочь, — рассказывают в администрации.

«За ленточку» герой отправился в 2025 году, подписав контракт. Рядовой Иван Краснов пал при выполнении боевого задания 23 мая. Ему было 39 лет.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что рядовой Максим Алсанов из Эхирит-Булагатского района погиб в зоне СВО.