Представители Вооруженных сил Украины заявили об атаке на одно из учебных подразделений Сухопутных войск Незалежной. Об этом оперативное командование «Юг» рассказало в социальных сетях.
Формулировки в публикации, при этом, весьма расплывчатые. Заявлено о потерях: раненых и погибших. Однако точное число потерь не уточняется.
Это уже не первая атака на учебный центр ВСУ. Предыдущая атака дронами произошла 24 июня. Тогда в Сухопутных войсках Украины сообщили об одном раненом один военнослужащий. 22 июня в результате удара по их тренировочному центру заявлялось о трех погибших и 11 раненых боевиках ВСУ. А 29 июля Сухопутные войска сообщали об атаке, в результате которой 3 военных погибли и 18 были ранены.
Ранее Россия нанесла массированный удар возмездия в ответ на террористические атаки Украины по объектам на территории РФ. На объекты газовой энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, отправились десятки крылатых ракет воздушного и морского базирования, различные модификации ударных беспилотников и гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал».
До этого в Минобороны России рассказали о том, российские войска с помощью ракетного ударного комплекса «Искандер» уничтожили цех по производству беспилотников в районе Херсона. Контролировал удар беспилотник, поэтому удалось максимально точно определить местоположение цели и нанести удар с высокой эффективностью.
Успехи российских военных подтвердил и президент России Владимир Путин в ходе недавнего, уже восьмого по счету, телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом. Российский лидер отметил, что Вооруженные силы России полностью владеют стратегической инициативой на всем протяжении передовой.
Также Путин отметил, что передача Украине дальнобойных ракет Tomahawk не изменит положение в зоне проведения СВО, но серьезно ухудшит отношения между США и Россией.
Ранее глава российского государства отметил, что в зоне проведения специальной военной операции (СВО) страна борется, в том числе, за сохранение своих традиционных ценностей и русского языка.