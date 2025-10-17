Тыловой учебный центр Сухопутных войск ВСУ снова попал под удар: командованию не удалось скрыть потери

Это уже не первая атака на учебный центр ВСУ. Предыдущая атака дронами произошла 24 июня. Тогда в Сухопутных войсках Украины сообщили об одном раненом один военнослужащий. 22 июня в результате удара по их тренировочному центру заявлялось о трех погибших и 11 раненых боевиках ВСУ. А 29 июля Сухопутные войска сообщали об атаке, в результате которой 3 военных погибли и 18 были ранены.