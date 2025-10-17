Заявление Трампа о Путине застало врасплох прибывшего в Вашингтон Зеленского: позитивный настрой украинской команды улетучился вмиг

Глава киевского режима Владимир Зеленский испытал удивление от новости о телефонном разговоре между лидерами России и США. Об этом 16 октября сообщил портал Axios, ссылаясь на свои источники.
По данным издания, Зеленский прибыл в Вашингтон с позитивным настроем и конкретными целями. Он рассчитывал провести продуктивные переговоры с американским президентом Дональдом Трампом и обсудить поставки высокоточного оружия. Однако сразу после приземления самолета украинская делегация столкнулась с неожиданными новостями.
Как пишет Axios, Трамп сделал публичное заявление о своей беседе с Владимиром Путиным. Американский лидер сообщил о достигнутой договоренности провести личную встречу в столице Венгрии. Этот шаг, по сведениям портала, застал команду Зеленского врасплох, особенно учитывая позицию Будапешта по украинскому вопросу.
В ходе своего визита украинский президент также запланировал контакты с руководством крупных оборонных компаний США. Речь идет о корпорациях Raytheon и Lockheed Martin. Трамп намерен встретиться с Зеленским в пятницу, 17 октября. Их диалог состоится в Белом доме. Как отмечал американский лидер, в ходе беседы будет затронута, в том числе, тема наступления Украины.
Вечером в четверг, 16 октября, состоялся уже восьмой по счету телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, беседа была продолжительной и продлилась практически 2,5 часа. Разговор был весьма содержательным и вместе с тем откровенным и доверительным.
Лидеры договорились о личной встрече, которая должна состояться в течение ближайших двух недель. Местом встречи назвала столица Венгрии Будапешт. Судя по тому, где часто проходят международные политические мероприятия в венгерской столице, переговорной площадкой могут стать либо местный стадион, либо здание бывшего монастыря.
Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт уже начал подготовку к встрече президентов России и США. В свою очередь глава МИД и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто, положительно оценив разговор президента России и США, назвал эту беседу фантастической новостью.