В Волгограде и области отменена действующая всю ночь угроза атаки БПЛА

— Внимание! Отбой беспилотной опасности, — говорится в пришедших на мобильные телефоны волгоградцев смс-сообщениях.
Введён режим был 16 октября в 21:31. Тогда в РСЧС рекомендовали избегать открытых участков улиц, а находясь в помещениях, не подходить к окнам, в случае происшествия опасных инцидентов — непременно обращаться по номеру 112.
Отметим, несмотря на объявленную опасность, аэропорт областного центра этой ночью работал в обычном режиме. Приём и отправление самолётов осуществляется по расписанию. Задержек и отмен рейсов на данную минуту нет.