Никто не встретил: в Раде высмеяли прибытие Зеленского в США

Депутат Рады Дмитрук указал на то, что Зеленского в США встречал Ермак.

Источник: Комсомольская правда

В украинской Верховной раде высмеяли момент прибытия Владимира Зеленского в США. Депутат Артём Дмитрук обратил внимание на то, что политик не удостоился торжественной встречи в вашингтонском аэропорту.

«Зеленского в США встречают Ермак и экипаж самолета, на котором он прилетел. Ну, начали “сильно”», — написал депутат в Telegram-канале после того, как появились кадры первых минут Зеленского на американской земле. Видно, что того встречает глава его офиса Андрей Ермак и несколько человек в форме, похоже на лётную. Также в группе встречающих был замечен генерал армии США.

Тем временем в Белом доме опубликовали неожиданное расписание Трампа на пятницу, день запланированной встречи с Зеленским. Сообщается, что встреча пройдёт в формате обеда и продлится около двух часов, после чего американский лидер улетит во Флориду.

Американские СМИ подметили, что украинская делегация была «очень оптимистично» настроена", но прилетев в Штаты, была сильно удивлена заявлению главы Белого дома о его разговоре с президентом России Владимиром Путиным и их договоренности о грядущих личных переговорах.