Никто не встретил: в Раде высмеяли прибытие Зеленского в США

«Зеленского в США встречают Ермак и экипаж самолета, на котором он прилетел. Ну, начали “сильно”», — написал депутат в Telegram-канале после того, как появились кадры первых минут Зеленского на американской земле. Видно, что того встречает глава его офиса Андрей Ермак и несколько человек в форме, похоже на лётную. Также в группе встречающих был замечен генерал армии США.