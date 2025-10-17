Ричмонд
За ночь над регионами России уничтожен 61 украинский БПЛА

Силы ПВО за ночь сбили над регионами России 61 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны страны.

Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, 32 БПЛА уничтожено над территорией Республики Крым, 13 БПЛА — над территорией Ростовской области, шесть — над акваторией Чёрного моря, пять — над Брянской областью, по два — над территориями Тульской области и Московского региона и один — над территорией Курской области.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области средства ПВО отразили воздушную атаку ВСУ, уничтожив и перехватив БПЛА в Новошахтинске, Миллеровском, Белокалитвинском, Красносулинском и Родионово-Несветайском районах.

Также на территории города Сочи объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.

