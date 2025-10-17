ВСУ атаковали Крым: за ночь сбито 32 вражеских беспилотника

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 16 октября до 7.00 17 октября дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении.
Из них 32 БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым, 13 — над территорией Ростовской области, 6 — над акваторией Черного моря, 5 — над Брянской областью,️ по два дрона уничтожены над территориями Тульской области и Московского региона, еще один — над территорией Курской области.
Дежурные средства российской ПВО вечером в четверг сбили 23 украинских беспилотника над Курской, Воронежской и Брянской областями, а также над Крымом.