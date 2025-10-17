Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВСУ атаковали Крым: за ночь сбито 32 вражеских беспилотника

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт — РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили за ночь над российскими территориями 61 украинский беспилотник, из них 32 — над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 16 октября до 7.00 17 октября дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 61 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», — говорится в сообщении.

Из них 32 БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым, 13 — над территорией Ростовской области, 6 — над акваторией Черного моря, 5 — над Брянской областью,️ по два дрона уничтожены над территориями Тульской области и Московского региона, еще один — над территорией Курской области.

Дежурные средства российской ПВО вечером в четверг сбили 23 украинских беспилотника над Курской, Воронежской и Брянской областями, а также над Крымом.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше