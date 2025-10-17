Системы противовоздушной обороны уничтожили 61 украинский беспилотный летательный аппарат. Соответствующее заявление распространило Министерство обороны Российской Федерации.
Как уточнили в ведомстве, перехват воздушных целей осуществлялся в период с 23:00 16 октября до 07:00 17 октября по московскому времени. Большая часть дронов была нейтрализована над территорией Республики Крым, там перехватили 32 дрона.
Над Ростовской областью силы ПВО уничтожили 13 беспилотников. Еще шесть аппаратов были сбиты над акваторией Черного моря. Над Брянской областью перехватили пять целей.
Над территориями Тульской области и Московского региона уничтожили по два беспилотника. Над Курской областью силы ПВО нейтрализовали один летательный аппарат.
Российские войска постоянно отражают атаки украинских дронов над территорией РФ. При этом киевский режим продолжает пытаться нанести удары по объектам, которые не имеют ничего общего с военными целями. Тем самым армия ВСУ подтверждает свою террористическую сущность, о которой говорил президент России Владимир Путин.