Шесть беспилотников сбили над Черным морем

Шесть беспилотников сбили над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
С 23:00 16 октября до 7:00 17 октября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами России 61 украинский беспилотник самолетного типа. 32 БПЛА сбили над Крымом, 13 — над Ростовской областью, пять — над Брянской.
По два дрона уничтожены над Тульской областью и Московским регионом. Один беспилотник сбили над Курской областью.
Напомним, в Краснодарском крае объявляли беспилотную опасность в ночь на 17 октября. В настоящее время региону ничего не угрожает.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше