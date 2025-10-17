Ричмонд
Шесть беспилотников сбили над Черным морем

Средства ПВО уничтожили шесть БПЛА над Черным морем ночью 17 октября.

Шесть беспилотников сбили над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

С 23:00 16 октября до 7:00 17 октября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над регионами России 61 украинский беспилотник самолетного типа. 32 БПЛА сбили над Крымом, 13 — над Ростовской областью, пять — над Брянской.

По два дрона уничтожены над Тульской областью и Московским регионом. Один беспилотник сбили над Курской областью.

Напомним, в Краснодарском крае объявляли беспилотную опасность в ночь на 17 октября. В настоящее время региону ничего не угрожает.

