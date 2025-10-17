Дом и ограждение повреждены из-за воздушной атаки ВСУ на Ростовскую область. В ночь на 17 октября вражеские дроны были уничтожены в пяти муниципалитетах донского региона.
Как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, БПЛА были перехвачены в Новошахтинске, Миллеровском, Белокалитвинском, Красносулинском и Родионово-Несветайском районах. Жители не пострадали. Но есть повреждения на земле. Так, в хуторе Киселево Красносулинского района повреждения получили ограждение и дом на частном подворье.
