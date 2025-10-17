В небе над Сочи и Адлером прогремели взрывы, ПВО отразило атаку БПЛА

В небе над Сочи и Адлером прогремели взрывы ночью 17 октября. Предварительно, средства ПВО отражали атаку БПЛА.
Напомним, в Сочи объявляли беспилотную опасность. На курорте, как и по всему Краснодарскому краю, существовала угроза падения БПЛА. Утром 17 октября сигнал «Беспилотная опасность» отменили.
«В случае обнаружения подозрительных объектов помните: обломки сбитых беспилотников могут представлять угрозу. Не подходите к ним близко, не снимайте их и не пользуйтесь рядом с ними мобильными телефонами», — призвал мэр Сочи Андрей Прошунин.
Во время беспилотной опасности в Сочи приостанавливали работу аэропорта. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов. Утром 17 октября воздушная гавань возобновила прием и выпуск воздушных судов.
«В период действия ограничений на запасной аэродром “ушел” один самолет, выполнявший рейс в Сочи», — сообщили в Росавиации.
По готовности экипажа и воздушного судна борт отправится в аэропорт Сочи.
По данным Минобороны РФ, в ночь на 17 октября над акваторией Черного моря сбили шесть беспилотников.