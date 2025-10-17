В Пермском крае снят режим «Беспилотной опасности» 17 октября

Режим «Беспилотной опасности», введённый в Пермском крае 17 октября, был снят, сообщает телеграм-канал Министерства территориальной безопасности региона.
Речь идёт об ограничениях, которые действовали на территории региона с раннего утра 17 октября. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что около 6:22 часов утра краевой Минтербез сообщил о введении режима опасности БПЛА на территории Пермского края. Ведомство уточнило, что оперативные службы были полностью готовы к ситуации.
В это же время жители Перми начали замечать проблемы с сотовой связью: работать перестали навигаторы и некоторые мессенджеры.
Около 9:12 часов утра Минтербез Пермского края опубликовал новое сообщение, в котором жителей оповестили о том, что режим был снят.
«В Пермском крае снят режим “Беспилотной опасности”», — рассказали в ведомстве.