Взорвана одна из основных вышек спецсвязи ВСУ в Чернигове, заявило подполье

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Подпольщики подорвали станцию специальной связи оперативного командования «Север» ВСУ в Черниговской области, чтобы помочь сбежать насильно мобилизованным украинцам, рассказал РИА Новости представитель одесского подпольного движения Stop Grave.

Источник: РИА "Новости"

«В главных ролях — группа акций прямого действия (АПД) и взорванная станция специальной связи, абонентом которой был штаб ОК “Север” с мобилизованными из Черниговской области… Основная задача была внести хаос, чтобы насильно мобилизованные могли покинуть линию фронта и отправиться домой», — рассказал собеседник агентства.

Подпольщикам подтвердили информацию, что вышка является крупным узлом связи. Вывод её из строя нарушит управление и взаимодействие штаба с подразделениями на линии фронта.

«По нашей информации, это одна из основных вышек связи в Чернигове, остальные по городу — это ретрансляторы», — добавил подпольщик.

В Чернигове стоят штабы объединённого командования «Север», это войска в Киевской, Сумской и Черниговской областях. Именно войска северного командования наступали на Курск, рассказали в Stop Grave.

«Считаем, что задача выполнена. Наш человек из обслуживающей компании подтвердил, что термошкаф, где было оборудование, в результате наших активных действий пришел в полную негодность. Несколько дней связь была плохая, пришлось затратить много ресурсов на ее восстановление», — добавил собеседник агентства.