В Сочи объявили об отмене угрозы ракетной атаки и беспилотников

«Опасности для жителей и гостей города-курорта Сочи НЕТ!», — написал глава города в своем Telegram-канале.
В то же время градоначальник напомнил: обломки сбитых дронов могут представлять угрозу, поэтому нельзя подходить к таким объектам близко, снимать и пользоваться рядом с ними мобильными телефонами. Мэр посоветовал отойти на безопасное расстояние и набрать 112.
Напомним, угроза атаки беспилотников на территории города-курорта была Сочи объявлена сегодня в 02:15. А в 03:04 власти сообщили о работе системы ПВО, которая отражает атаки украинских беспилотных летательных аппаратов.
В Сети также появились кадры из Сочи, где идет отражение ракетной атаки ВСУ. На видеозаписи, сделанной очевидцем, слышно, как в разных частях города гудят сирены оповещения. Авторы уточнили, что сигнал включается уже двенадцатый раз.
Об отбое опасности БПЛА заявил и глава соседней с курортом федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин.
Кроме того, в 06:45 в аэропорту Сочи были сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые вводились сегодня ночью для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.