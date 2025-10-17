Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сочи объявили об отмене угрозы ракетной атаки и беспилотников

Мэр Сочи Андрей Прошунин сообщил утром в пятницу, что на территории муниципалитета отменяется угроза ракетной атаки и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

«Опасности для жителей и гостей города-курорта Сочи НЕТ!», — написал глава города в своем Telegram-канале.

В то же время градоначальник напомнил: обломки сбитых дронов могут представлять угрозу, поэтому нельзя подходить к таким объектам близко, снимать и пользоваться рядом с ними мобильными телефонами. Мэр посоветовал отойти на безопасное расстояние и набрать 112.

Напомним, угроза атаки беспилотников на территории города-курорта была Сочи объявлена сегодня в 02:15. А в 03:04 власти сообщили о работе системы ПВО, которая отражает атаки украинских беспилотных летательных аппаратов.

В Сети также появились кадры из Сочи, где идет отражение ракетной атаки ВСУ. На видеозаписи, сделанной очевидцем, слышно, как в разных частях города гудят сирены оповещения. Авторы уточнили, что сигнал включается уже двенадцатый раз.

Об отбое опасности БПЛА заявил и глава соседней с курортом федеральной территории «Сириус» Дмитрий Плишкин.

Кроме того, в 06:45 в аэропорту Сочи были сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, которые вводились сегодня ночью для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше