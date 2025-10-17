13 БПЛА сбили над Ростовской областью

В ночь на пятницу, с 23:00 16 октября до 7:00 17 октября, над Ростовской областью дежурные силы ПВО отразили атаку дронов самолетного типа. Всего над регионом было сбито 13 беспилотников. Об этом сообщили в минобороны.
За этот же период по всей стране средства ПВО перехватили и уничтожили 61 украинский дрон. Из них 32 сбили над Республикой Крым, шесть — над акваторией Черного моря, пять — над Брянской областью, по два — над Тульской и Московской областями и один дрон сбили над Курской областью.
