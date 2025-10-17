Гайдукевич: переговоры Путина и Трампа в Венгрии могут быть успешными

Главы двух государств накануне поговорили по телефону. После этого Трамп заявил, что встретится с Путиным в Венгрии.
Гайдукевич считает, что переговоры крайне важны и могут быть успешными в плане активизации процесса по урегулированию конфликта на Украине. При этом очень символично, что встреча пройдет в Европе, но в Будапеште, а не во Франции или Германии.
Европейские лидеры, наверное, стонут, что выбрали Будапешт, не Париж (президента Франции Эммануэля — Sputnik) Макрона, который там из кожи лез… Не в Германии встреча… Когда-то Германия была центром Европы, а сегодня Будапешт, потому что именно Будапешт сегодня проводит независимую политику.
Также важно, что даже с учетом давления, которое оказывают на Трампа представители стран Европы и глобалисты внутри США, американский лидер последовательно отстаивает диалог с российской стороной.
Он все-таки хочет этот диалог вести, это видно. И это очень хорошо, потому что противостояние США и России ничего хорошего миру не принесет.
По словам Гайдукевича, эскалация может привести к очень печальным последствиям. В связи с этим хорошо, что Трамп занимает такую позицию — это дает большой шанс на мир.
Сегодня очевидна готовность Москвы к миру, Вашингтон тоже готов к миру. Зампредседателя комиссии полагает, что даже западноевропейские страны могут согласиться с миром, более того, они сделают то, что скажут США.
Противник мира сегодня — это (Владимир) Зеленский. Самый сегодня главный противник мира, к сожалению, это власть на Украине. Украинский народ готов к миру. Украинский народ не хочет войны.
По мнению политика, украинские элиты цепляются за власть, так как они понимают, что, если будет заключен мир, с них народ спросит, почему украинские власти не исполняли минские соглашения и не довели процесс мирного урегулирования в Минске и Стамбуле до конца.
Они цепляются за эту власть. Для них эта война — это власть и деньги, продолжение власти. Как только война заканчивается, они эту власть теряют.
Примерно такими же мотивами руководствуются и политические элиты в Евросоюзе, которым «мир не нужен», а нужно противостояние с Россией.
Трампу надо отдать должное, он шел на выборы уже с тем, что эта война ему не нужна. Поэтому шанс на мир есть.
Он также подчеркнул, что диалог президентов России и США, а также диалог Беларуси с США — это хорошо.