Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гайдукевич: переговоры Путина и Трампа в Венгрии могут быть успешными

МИНСК, 17 окт — Sputnik. Будущие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии могут быть успешными с точки зрения урегулирования украинского конфликта, таким мнением поделился зампредседателя комиссии по международным делам нижней палаты белорусского парламента, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич.

Источник: Sputnik.by

Главы двух государств накануне поговорили по телефону. После этого Трамп заявил, что встретится с Путиным в Венгрии.

Гайдукевич считает, что переговоры крайне важны и могут быть успешными в плане активизации процесса по урегулированию конфликта на Украине. При этом очень символично, что встреча пройдет в Европе, но в Будапеште, а не во Франции или Германии.

Европейские лидеры, наверное, стонут, что выбрали Будапешт, не Париж (президента Франции Эммануэля — Sputnik) Макрона, который там из кожи лез… Не в Германии встреча… Когда-то Германия была центром Европы, а сегодня Будапешт, потому что именно Будапешт сегодня проводит независимую политику.

добавил Гайдукевич, его слова приводит РИА Новости

Также важно, что даже с учетом давления, которое оказывают на Трампа представители стран Европы и глобалисты внутри США, американский лидер последовательно отстаивает диалог с российской стороной.

Он все-таки хочет этот диалог вести, это видно. И это очень хорошо, потому что противостояние США и России ничего хорошего миру не принесет.

отметил Гайдукевич

По словам Гайдукевича, эскалация может привести к очень печальным последствиям. В связи с этим хорошо, что Трамп занимает такую позицию — это дает большой шанс на мир.

Сегодня очевидна готовность Москвы к миру, Вашингтон тоже готов к миру. Зампредседателя комиссии полагает, что даже западноевропейские страны могут согласиться с миром, более того, они сделают то, что скажут США.

Противник мира сегодня — это (Владимир) Зеленский. Самый сегодня главный противник мира, к сожалению, это власть на Украине. Украинский народ готов к миру. Украинский народ не хочет войны.

сказал он

По мнению политика, украинские элиты цепляются за власть, так как они понимают, что, если будет заключен мир, с них народ спросит, почему украинские власти не исполняли минские соглашения и не довели процесс мирного урегулирования в Минске и Стамбуле до конца.

Они цепляются за эту власть. Для них эта война — это власть и деньги, продолжение власти. Как только война заканчивается, они эту власть теряют.

сказал Гайдукевич

Примерно такими же мотивами руководствуются и политические элиты в Евросоюзе, которым «мир не нужен», а нужно противостояние с Россией.

Трампу надо отдать должное, он шел на выборы уже с тем, что эта война ему не нужна. Поэтому шанс на мир есть.

добавил Гайдукевич

Он также подчеркнул, что диалог президентов России и США, а также диалог Беларуси с США — это хорошо.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше