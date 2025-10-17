Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пять украинских дронов уничтожили в Воронежской области

Ночь в регионе прошла неспокойно. Опасность атаки БПЛА действовала несколько часов. Однако обошлось без пострадавших и разрушений.

Тревогу, напомним, объявили вчера, 16 октября, в 21:08. За ночь дежурные силы ПВО сбили в регионе пять вражеских объектов. Отбой опасности БПЛА прозвучал сегодня, 17 октября, в 6:49.

В общей сложности в российских регионах минувшей ночью был сбил 61 БПЛА. Больше всего дронов уничтожили в Крыму — там ликвидировали 32 объекта. Также зафиксировали атаки в Ростовской, Брянской, Тульской, Курской областях.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше