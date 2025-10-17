Пять украинских дронов уничтожили в Воронежской области

Тревогу, напомним, объявили вчера, 16 октября, в 21:08. За ночь дежурные силы ПВО сбили в регионе пять вражеских объектов. Отбой опасности БПЛА прозвучал сегодня, 17 октября, в 6:49.
В общей сложности в российских регионах минувшей ночью был сбил 61 БПЛА. Больше всего дронов уничтожили в Крыму — там ликвидировали 32 объекта. Также зафиксировали атаки в Ростовской, Брянской, Тульской, Курской областях.
