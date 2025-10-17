В Татарстане отменили угрозу атаки БПЛА

Это второй случай за неделю, когда угрозу атаки БПЛА объявили в Нижнекамске, Набережных Челнах, Альметьевске и Елабуге.
Были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Нижнекамска и Казани. Сейчас ограничения сняты.
Узнать больше по теме
