Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане отменили угрозу атаки БПЛА

В Татарстане сняли угрозу беспилотной атаки, она действовала с 03:41 до 04:42, сообщили в МЧС России.

Это второй случай за неделю, когда угрозу атаки БПЛА объявили в Нижнекамске, Набережных Челнах, Альметьевске и Елабуге.

Были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Нижнекамска и Казани. Сейчас ограничения сняты.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше