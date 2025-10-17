Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последствия атаки украинских БПЛА: несколько крымских подстанций получили повреждения

Аксенов: украинские БПЛА повредили несколько подстанций в Крыму.

В результате атаки украинских беспилотников, которая произошла в ночь на пятницу, 17 октября, оказались поврежденными несколько подстанций. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«В результате атаки БПЛА повреждения получили несколько электроподстанций на территории Республики Крым», — написал руководитель региона.

По его словам, в настоящее время ведутся восстановительные работы. О времени их завершения, а также о подаче электроэнергии сообщат на официальных ресурсах Совета министров Крыма. Аксенов призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Напомним, в ночь на пятницу, 17 октября, средства противовоздушной обороны уничтожили 32 беспилотника над Крымом. Еще шесть дронов нейтрализовали над Черным морем.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше