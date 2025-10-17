Последствия атаки украинских БПЛА: несколько крымских подстанций получили повреждения

В результате атаки украинских беспилотников, которая произошла в ночь на пятницу, 17 октября, оказались поврежденными несколько подстанций. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.
«В результате атаки БПЛА повреждения получили несколько электроподстанций на территории Республики Крым», — написал руководитель региона.
По его словам, в настоящее время ведутся восстановительные работы. О времени их завершения, а также о подаче электроэнергии сообщат на официальных ресурсах Совета министров Крыма. Аксенов призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.
Напомним, в ночь на пятницу, 17 октября, средства противовоздушной обороны уничтожили 32 беспилотника над Крымом. Еще шесть дронов нейтрализовали над Черным морем.