В Башкирии сохранится льгота по транспортному налогу для бойцов СВО

В конце октября депутаты Госсобрания Башкирии планируют внести изменения в закон «О транспортном налоге». Изменения, в частности, предполагают продление еще на один год льготы по транспортному налогу для бойцов СВО и их семей. В 2025 году они не платят транспортный налог за прошлый год. С принятием закона жителей республики освободят от налога за 2025 год, который подлежит уплате в 2026-м.
Согласно законопроекту от уплаты транспортного налога за текущий год освобождаются те, кто участвует/участвовал в СВО, проводимой на территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, Украины, или члены их семей — супруг (супруга), а для граждан, не состоящих в браке, — отец или мать.
Льгота распространяется на мотоциклы, мотороллеры, легковые и грузовые автомобили, другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу. Владелец двух и более транспортных средств освобождается от уплаты транспортного налога за одно транспортное средство каждого типа по выбору, пояснили в Госсобрании.
Ранее депутаты Башкирии предложили защитить права заемщиков, сообщал Башинформ.
Автор: Вероника Никитина.