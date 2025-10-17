В Башкирии сохранится льгота по транспортному налогу для бойцов СВО

В конце октября депутаты Госсобрания Башкирии планируют внести изменения в закон «О транспортном налоге». Изменения, в частности, предполагают продление еще на один год льготы по транспортному налогу для бойцов СВО и их семей. В 2025 году они не платят транспортный налог за прошлый год. С принятием закона жителей республики освободят от налога за 2025 год, который подлежит уплате в 2026-м.