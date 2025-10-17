Избирком Пермского края передал гумпомощь участникам СВО

Избирательная комиссия Пермского края отправила на территорию специальной военной операции 80 медицинских аптечек второго эшелона. Гуманитарная посылка подготовлена в рамках сотрудничества с Фондом «Народная помощь».
Инициатива поддержки бойцов реализуется по всей стране при участии избирательных комиссий разных регионов. Проект был запущен по предложению председателя ЦИК России Эллы Памфиловой.
Организаторы подчеркивают, что такие действия — проявление гражданской ответственности и поддержки тех, кто находится на передовой. Каждая отправленная посылка — это знак солидарности, заботы и благодарности защитникам страны.
